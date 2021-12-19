من المتوقع أن توقع ليبيا صفقات مع شركات أجنبية عون: يكشف التفاصيل لبلومبيرغ

أعلنت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الأحد إن ليبيا قد توقع عقودًا مع شركات نفطية أجنبية، حيث تحاول ليبيا زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف عام 2022.

وأضافت بلومبيرغ إن الوصول إلى هذا الرقم من الإنتاج قد يكون من خلال صرف الميزانية والتي تفتح الباب التمويل للقطاع .

وأشار محمد عون وزير النفط إلى أن ليبيا قد تبرم اتفاقات خدمات نفطية مع شركات أجنبية خاصة لتطوير الحقول وتعزيز الإنتاج .

وقال عون إن الإنتاج يتراوح حاليا بين 1.25 مليون و 1.3 مليون برميل يوميا ، إذا استقرت الدولة من خلال الانتخابات أو تشكيل الحكومة فنحن نأمل أن نصل إلى 2.1 مليون برميل خلال عامين أو ثلاثة أعوام .

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