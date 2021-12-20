اتحاد الغرف العربية يدعو ليبيا للمشاركة في منتدى رواد الأعمال والاستثمار 2022

دعا اتحاد الغرف العربية، غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس للمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار 2022.

وأفادت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس في بيان لها، بأن المُنتدى الذي يأتي ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، يهدف لتشجيع وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار عبر دعم رواد الأعمال، إضافة لدفع العجلة الاقتصادية في البلدان العربية بقيادة القطاع الخاص.

ويتناول المنتدى الذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس من العام القادم، الآليات التي ستتبناها الحكومات والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص لتحقيق ريادة الأعمال، والمرونة الاقتصادية في المنطقة العربية، وأفريقيا والعالم ما بعد جائحة كورونا.

ويشرفُ على تنظيم المُنتدى، اتحاد الغرف العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبالتعاون مع اتحاد المصارف العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

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