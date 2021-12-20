«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 20 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.608 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1844 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0908 دينار، والليرة التركية 0.2662 دينار، والدولار الكندي 3.5685 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2276 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2545 دينار، والدينار التونسي 1.5806 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4966 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021: