وزير العمل: ليبيا قد تحتاج مليون عامل مصري للمشاركة في إعادة الإعمار

قال وزير العمل والتأهيل علي الرضا، إن السوق الليبي بحاجة إلى قرابة مليون عامل مصري للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

وقال عابد في مؤتمر صحفي في القاهرة، إن الحكومة لن تتحمل مسؤولية أي عامل يأتي إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني.

وشدد عابد أن الوزارة لن تستطيع حماية العمالة التي تدخل بطريقة غير شرعية إلى ليبيا، ولن تكون مسؤولة عنهم.

وذكر وزير العمل والتأهيل أن الوضع في ليبيا مستقر أمنيا، مشيرا إلى أن استمرار حركة الطيران بين ليبيا والقاهرة، دليل على ذلك.

يشار إلى أن وزير العمل والتأهيل علي الرضا بحث مع نظيره المصري محمد سعفان استكمال عملية الربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر، لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة المصرية إلى ليبيا.

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