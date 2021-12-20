بعد إقفال بعض الحقول النفطية.. منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية الفرع الجنوبي الغربي يطالبون من الحكومة والجهات المختصة بتلبية مطالبهم

أصدر منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية الفرع الجنوبي الغربي بياناً مع الوحدات التابعة له من إدارة الفرع الجنوب الغربي وحقل الوفاء وحقل الحمادة NC8 وحقل الخمسة NC4 وحقل حزوه NC47، بالإضافة إلى وحدة حماية خطوط النفط والغاز من دوريات الأولى الرياينة ودوريات حزوه والبلاعة ودوريات شعوة ودوريات درج الوفاء ودوريات الرياينة.

وأضاف الجهاز بأنه قام بإبلاغ رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ولجنة 5+5 بحل مشاكل فرع الجنوبي الغربي ولم يلتفت أحد إلى مطالبنا، كما قام الفرع الجنوبي الغربي متمثلاً في الحقول ودوريات بقفل إنتاج النفط والغاز في الواقع المذكورة سابقاً إلى حين تلبية المطالب.

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