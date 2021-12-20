بلومبيرغ: الشرارة أكبر حقل نفطي في البلاد يغلق قبل الانتخابات

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الإثنين نقلا عن شخص مطلع على الأمر إن عناصر من حرس المنشآت النفطية وهي قوة شبه عسكرية تهدف إلى حماية منشآت النفط في البلاد ، أغلقوا صماما في خط أنابيب ينقل الخام من الشرارة إلى ميناء الزاوية النفطي كما أن من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق إعادة فتح الصمام والحقل من جديد .

وبحسب بلومبيرغ إن ميناء الزاوية بالقرب من العاصمة طرابلس ، لا يزال يعمل ويمكن للعمال تحميل النفط في المخازن إلى ناقلات.

وأضافت الوكالة إن حقل الشرارة يضخ حوالي 300000 برميل يوميا وقد يؤدي إغلاقه إلى خفض الإنتاج اليومي الإجمالي لليبيا إلى أقل من مليون برميل وأي انخفاض مستمر في الإمدادات من ليبيا قد يعيق جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها لتعزيز الإنتاج.

بلغ إنتاج ليبيا اليومي ما يقرب من 1.2 مليون برميل في نوفمبر وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ وتحاول الحكومة جذب استثمارات بمليارات الدولارات من شركات طاقة أجنبية بما في ذلك شركة TotalEnergies الفرنسية وشركة Eni SpA الإيطالية ، في محاولة لزيادة الصادرات إلى مليوني برميل يوميًا في غضون ست سنوات وفقا للوكالة.

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