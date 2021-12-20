العامة للكهرباء تعلن عن إيقاف الغاز المغذي لمحطات الشركة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إيقاف الغاز المغذي لمحطات الشركة بسبب قيام عدد من حرس المنشأة النفطية بإغلاق خط أنابيب النفط الخام والمكثف المغذي لعدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة بالغاز الطبيعي كوقود رئيسي لتشغيل محطات (الرويس – الزاوية – الخمس – جزء من محطة مصراتة ) .

وبحسب الشركة فإن هذا سيؤذي إلى فقد ما يقارب عن 2500 ميجا وات الأمر الذي سيترتب عليه صعوبات فنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وزيادة ساعات طرح الأحمال خاصة في هذه الأيام التي تشهد انخفاض في درجات الحرارة .

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