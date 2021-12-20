حرس المنشآت النفطية: إغلاق الحقول مستمر حتى تنفيذ مطالبنا

أعلن حرس المنشآت النفطية إغلاق إنتاج النفط والغاز بـ إدارة الفرع الجنوب الغربي وحقول الوفاء والحماده NC8 وحقل الخمسية NC5 واابلاعة NC4 و جزوه NC47؛ بسبب تجاهل مطالبهم.

وقال منتسبو الجهاز، في بيان لهم، إنهم قدموا سابقا مطالبهم للحكومة ووزير الدفاع ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ولجنة 5+5 دون أي استجابة، مؤكدين أن الإغلاق مستمر حتى تنفيذ مطالبهم.

من جهته صرح المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشئات النفطية للرائد بأن المجموعة التي أغلقت الحقول تطالب بصرف علاوة مالية وعلاوة حقلية وصرف أرقام عسكرية دون الانضمام لدورات التأهيل والتدريب، كما تطالب أيضا بوفتح طريق خاص بهم يربط بين حقل الحمادة والفيل.

وشمل الإغلاق أيضا وحدة حماية خطوط النفط والغاز ودوريات الأولى الرياينة، ودوريات حزوه والبلاعة ونعوة ودوريات درج الوفاء ودوريات الرياينة.