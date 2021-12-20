خاص.. مدير إدارة الوقود والنفايات المشعة بمؤسسة الطاقة الذرية ينفي من خلال صدى ما تم تداوله بشأن وجود كميات كبيرة من خام اليورانيوم المُركّز بسبها

صرح مدير إدارة الوقود والنفايات المشعة بمؤسسة الطاقة الذرية “فيصل أبوطويرات” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص ما تم تداوله في بعض القنوات الإعلامية بشأن وجود كميات كبيرة من خام اليورانيوم المُركّز المعروف “بالكعكة الصفراء” بموقع غرب مطار مدينة سبها بنحو 6 كيلومترات، قائلاً: مخزون الكعكة الصفراء موجود في مخازن أعدت خصيصاً لتخزين الكعكة الصفراء والكعكة مخزنة بشكل جيد في براميل ولا تمثل أي تهديد للبيئة وهي مؤمنة بشكل جيد وأما عملية محاولة سرقت البراميل فقد تمت في الفترة التي كان فيها فراغ أمني في منطقة سبها عندما خرجت القوة الثالثة من منطقة الجنوب.

وأضاف بالقول: قد قامت في الفترة الأخيرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المخازن وتأكدت من سلامة المخزون، وللعلم فإن مؤسسة الطاقة الذرية تمتلك الخبرة للتعامل مع هذا المخزون ليس ذلك فحسب بل المؤسسة تعاملت بشكل احترافي مع الوقود المستهلك وقامت بتصديره إلى دولة روسيا سنة 2009 والذي خطورته تفوق “الكعكة الصفراء” بألاف المرات بدون أي مشاكل .

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