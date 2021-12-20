السفير الأمريكي لدى ليبيا يرد على تساؤل صدى بخصوص توحيد المركزي ويكشف عدة تفاصيل

صرح السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال سؤال صحيفة صدى الاقتصادية له بمؤتمر صحفي عن عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي حيث قال: في الواقع تأخذ وقتاً طويلاً وليست مكتملة بعد .

وأضاف السفير الأمريكي: تم تشجيعنا في الواقع من طرف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري على هذا العمل ونحاول أن نقرب المسافات ونمد جسور التواصل بينهما

وأكد السفير الأمريكي على أن تقرير المراجعة الذي قامت به ديلويت جهز لهم خارطة طريق ليتبعوها الآن من أجل هذا التوحيد، حيث أن كلاهما ملتزمان بالعمل على هذه الخارطة وأنهما سيكثفان الجهود لأجل ذلك ونحن ملتزمون بدعمهما وما يتعلق بتوحيد المركزي هو جزء بسيط من باقة كاملة من توحيد المؤسسات الليبية أبرزها الاقتصادية والأمنية والسياسية .

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