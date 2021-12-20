الوطنية للنفط: فقدان أكثر من 300 ألف برميل يوميا بعد إيقاف الإنتاج بحقول الشرارة والفيل والوفاء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الاثنين، حالة القوة القاهرة على منتجات حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة عقب إغلاقها من قبل حرس المنشآت النفطية

وأضافت المؤسسة أن الإنتاج اليومي للنفط سيفقد أكثر من 300 ألف برميل يوميا، معبرة عن أسفها لما آلت إليه الأمور من قيام أفراد وجهات غير مختصة خارج إطار القانون بإغلاق ضخ الخام من هذه الحقول

وأكدت المؤسسة أنها بصدد تقديم بلاغ للنيابة العامة ومكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة من تحرّ وجمع معلومات واستدلالات لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إن قرار الإغلاق له أثر غير مباشر متمثل في فقدان كميات من غاز حقل الوفاء في مكمنه وهجرته للدول المجاورة التي لديها اتصال مكمني ويستحيل استرجاعه، ما يؤثر على احتياطات البلاد الغازية، فضلاً عن اضطرار المؤسسة لإيقاف مصفاة الزاوية التي تغذي المنطقة الغربية حتى باطن الجبل بالمحروقات خلال أيام

وكان المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية قد صرح للرائد، بأن المجموعة التي أغلقت الحقول التابعة لحرس المنشئات النفطية تطالب بصرف علاوة مالية وعلاوة حقلية وصرف أرقام عسكرية دون الانضمام لدورات التأهيل والتدريب، كما تطالب بفتح طريق خاص بهم يربط بين حقل الحمادة والفيل