إعلان القوة القاهرة جاء لعدم تمكننا من تنفيذ التزاماتنا – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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قال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله في بيان نشر اليوم الأثنين على موقع المؤسسة ” اضطررنا إلى إعلان حالة القوة القاهرة بعد أن أصبح من المستحيل تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية”.

وأوضح صنع الله أن إيقاف أفراد بحرس المنشآت النفطية إنتاج حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة وفقدان 300 ألف برميل يوميا. يؤدي لإهدار ثروات البلاد وإفقار للشعب الليبي.

واكد تأسف المؤسسة لإغلاق أفراد وجهات غير مختصة خارجة عن القانون، لضخ الخام كلما تحسنت أسعار النفط.

وتابع ” لا يمكن لنا أن نغض الطرف عن هذه الممارسات التى تسبب معاناة للمواطنين، ولا يمكن تسييس قوت الليبيين. عبر هذه الممارسات لأغراض جهوية أو لتحقيق مكاسب ومصالح أفراد دون مراعاة أبجديات العمل المهني”.

وأشار إلى تواصله مع دوائر اتخاذ القرار لإحاطتهم بتبعات إيقاف الإنتاج من ضياع فرص بيعية وتكبد تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة.

ونوه إلى أن تبعات الإغلاق تمتد إلى فقدان كميات من غاز حقل الوفاء في مكمنه وهجرته للجزائر التي لديها اتصال مكمني. وهو ما يستحيل استرجاعها ويؤثر في إحتياطات البلاد الغازية

كما نو إلى أن المؤسسة ستظطر خلال أيام إلى إيقاف مصفاة الزاوية التي تغذي المنطقة الغربية حتى باطن الجبل بالمحروقات. وأن شركة الكهرباء اليوم الاثنين أعلنت فقدان 2500 ميغاوات لتوقف الغاز عن محطات الرويس والزاوية والخمس وجزء من محطة مصراتة.

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وأكد إبلاغ النيابة العامة التي لن تسمح لأي جهة غير مختصة، كائنا ما كانت، أن تفرض أجنداتها. وستتخذ الإجراءات اللازمة لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المشين.