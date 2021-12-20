خبير إيطالي يؤكد لصدى إغلاق حقل الشرارة النفطي وسيلة كسلاح تفاوضي

كشف الخبير الإيطالي والمحلل لمجلة فورميكي الإيطالية دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية إنه من المستحيل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر يجب أولا أن نقول إن هناك سيناريوهين الأول هو تأجيل قصير الأجل وستكون هذه هي الطريقة التي يمكن لليبيين من خلالها إنقاذ المسار الذي اتبعته الأمم المتحدة والثاني تأجيل طويل الأمد وهو مع ذلك يتعلق بتشكيل حكومة جديدة لأننا نتذكر أنه اعتبارا من 24 ديسمبر ، فإن السلطة التنفيذية الحالية تفقد الثقة التي حصل عليها البرلمان.

وأوضحت روفينيتي لصدى إن بما يخص إغلاق حقل الشرارة النفطي من الواضح في هذا السيناريو ستبدأ مرحلة مفاوضات لإيجاد توازن جديد بين الحكومة وبين مختلف الجهات الفاعلة على الأرض لذلك من المحتمل في هذا السيناريو أن تغلق مجموعة مسلحة إنتاج النفط وتستخدم هذه الوسيلة كسلاح تفاوضي .

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