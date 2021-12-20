سقوط جديد لليرة التركية أمام الدولار

هوت الليرة التركية أمام الدولار لمستوى قياسي جديد للمرة الثانية اليوم، مُسجلةً عند الساعة الرابعة 18 ليرة أمام العملة الأمريكية، فيما كانت قد بلغت 17.5 ليرة للدولار في تداولات مُبكرة الاثنين.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 60% من قيمتها أمام الدولار هذا العام، بسبب أربع عمليات خفض لأسعار الفائدة قام بها المصرف المركزي التركي بضغط من الرئيس طيب رجب أردوغان، الذي عبّر أكثر من مرة نيته مواجهة نسب التضخم التي بلغت 21% حتى ديسمبر بإجراءات خفض أسعار الفائدة.

ويواجه الاقتصاد التركي ضغطاً بسبب تراجع الليرة التركية أمام سلة العملات الأجنبية آخر عامين؛ نتيجة إجراءات مصاحبة لخفض الفائدة، بينها تغيير محافظي البنك المركزي بشكلٍ لافت بتوصيات من أردوغان.

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