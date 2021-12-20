إقفال الحقول النفطية يُلقي بظلاله على سوق العملة

سجّل سعر صرف العملات الأجنبية ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدينار الليبي في تداولات اليوم الاثنين، بالسوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير بطرابلس عند الساعة الخامسة بـ5.03 دنانير، بزيادة تُقدّر بـ4 قروش عن تداولات يوم أمس الأحد، فيما جرى تداول الدولار على صعيد الحوالات الخارجية بـ5.01 دنانير، وبلغت قيمة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” 5.57 دنانير، مسجلة ارتفاعاً قدره 3 قروش.

ويُرجّح مراقبون تأثر سوق الصرف بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن حالة القوة القاهرة، عقب قيام محتجين تابعين لحرس المنشآت النفطية، بغلق حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، ما أسفر عن فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم.

وتُأثر الإيرادات النفطية بشكل مباشر في السياسات النقدية في البلاد التي تُشكل واردات الخام %95 من مداخيلها من العملة الصعبة، وسط مخاوف من لجوء المركزي لإجراءات تحدّ من عمليات بيع الدولار عبر المصارف التجارية في حال استمرار الأزمة، التي تأتي في وقت تسجل فيه أسعار النفط انتعاشة في السوق العالمية.

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