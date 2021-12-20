اقتصاد

مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة يناقش تقرير إدارة المخاطر للربع الثالث لسنة 2021

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة اجتماع لعرض ومناقشة تقرير إدارة المخاطر بالإدارة العامة للمصرف عن الربع الثالث لسنة 2021 ، برئاسة مساعد المدير العام للمصرف ورئيس لجنة الامتثال والمخاطر وأعضاء لجنة الامتثال والمخاطر ومدراء الإدارات بالإدارة العامة لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة توصيات لجنة الامتثال والمخاطر خلال الاجتماعات السابقة ، وكذلك إلى أهمية إدارة المخاطر المصرفية ودورها الهام في التقليل من المخاطر المالية ، وضرورة العمل وفق المعايير الدولية للأنظمة المصرفية والمالية الممثلة في لجنة الأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية التي تعتبر المرجع الرئيسي في مجال إدارة المخاطر المصرفية ، وذلك للحد والتقليل من حجم المخاطر المالية داخل المجموعة المصرفية الساحل والصحراء ، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي جملة من التطورات والابتكارات المصرفية والتكنولوجية وتسارع في المنافسة المصرفية المحلية والإقليمية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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