مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة يناقش تقرير إدارة المخاطر للربع الثالث لسنة 2021

عقد مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة اجتماع لعرض ومناقشة تقرير إدارة المخاطر بالإدارة العامة للمصرف عن الربع الثالث لسنة 2021 ، برئاسة مساعد المدير العام للمصرف ورئيس لجنة الامتثال والمخاطر وأعضاء لجنة الامتثال والمخاطر ومدراء الإدارات بالإدارة العامة لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة توصيات لجنة الامتثال والمخاطر خلال الاجتماعات السابقة ، وكذلك إلى أهمية إدارة المخاطر المصرفية ودورها الهام في التقليل من المخاطر المالية ، وضرورة العمل وفق المعايير الدولية للأنظمة المصرفية والمالية الممثلة في لجنة الأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية التي تعتبر المرجع الرئيسي في مجال إدارة المخاطر المصرفية ، وذلك للحد والتقليل من حجم المخاطر المالية داخل المجموعة المصرفية الساحل والصحراء ، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي جملة من التطورات والابتكارات المصرفية والتكنولوجية وتسارع في المنافسة المصرفية المحلية والإقليمية.

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