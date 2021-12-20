حرس المنشآت النفطية يوضح أسباب إغلاق حقل الوفاء – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

أخبار ليبيا 24

قالت مدير مكتب الإعلام بحرس المنشآت النفطية، آلاء الأدهم، اليوم الاثنين، إن مجموعة تابعة لحرس المنشآت هي من أغلقت حقل الوفاء، ولديها مطالب.

وأوضحت الأدهم في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، أن حقل الوفاء فقط تم اغلاقه، وباقي الحقول مفتوحه ولم يتم اغلاقها من قبل المحتجين.

وأشارت الأدهم إلى أن لديهم مطالب أبرزها صرف العلاوة الحقلية التي اغلقتها الوزارة على كل العاملين بالحقول.

وأوضحت الأدهم أن المحتجين طالبوا بإصدار أرقام ورتب عسكرية.

مشيرة أن الحصول على الرقم العسكري يجب أن يكون بالانضمام لدورات تأهيل وتدريب وفقاً للقوانين واللوائح، لتنطبق عليهم الشروط.

وأضافت: “بعد التخرج يتحصلون على رقم عسكري، وإعطاء أرقام عسكرية بدون تدريبات يعد أمر مخالف”.

وأشارت الأدهم إلى أن المحتجين طالبو أيضاً بإنشاء وفتح طريق يربط بين حقلي الحمادة والفيل.

لافتتا أنه ليس من ضمن عمل الجهاز، وخارج اختصاصهم.