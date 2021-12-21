وليامز تلقي الحويج وتدعو لإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية

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التقت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج.

وذكرت وليامز، في تغريدة على تويتر، أنها بحثت مع الحويج الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا.

ولفتت وليامز، إلى ضرورة تلبية احتياجات الشعب الليبي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.

كان من دواعي سروري أن التقي مساء أمس بوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، السيد محمد الحويج. ناقشنا الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتلبية احتياجات الشعب الليبي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.#ليبيا pic.twitter.com/3lJzpWv1nC — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 21, 2021

ويأتي لقاء وليامز مع الحويج في إطار اللقاءات التي أجرتها مع العديد من المسؤولين الليبيين منذ توليها مهمتها الجديدة في ليبيا.

من جانبها قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنه تم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات ما تم تنفيذه في مسار الاصلاحات الاقتصادية.

وذكرت أنه تم عرض تنشيط قطاع الاستثمار وتنفيذ مشاريع التنمية، كما تم التطرق إلى دور الوزارة المهم خلال الفترة القادمة بخصوص المسار الاقتصادي.