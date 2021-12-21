اقتصاد

وليامز تلقي الحويج وتدعو لإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

التقت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج.

وذكرت وليامز، في تغريدة على تويتر، أنها بحثت مع الحويج الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا.

ولفتت وليامز، إلى ضرورة تلبية احتياجات الشعب الليبي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.

ويأتي لقاء وليامز مع الحويج في إطار اللقاءات التي أجرتها مع العديد من المسؤولين الليبيين منذ توليها مهمتها الجديدة في ليبيا.

من جانبها قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنه تم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات ما تم تنفيذه في مسار الاصلاحات الاقتصادية.

وذكرت أنه تم عرض تنشيط قطاع الاستثمار وتنفيذ مشاريع التنمية، كما تم التطرق إلى دور الوزارة المهم خلال الفترة القادمة بخصوص المسار الاقتصادي.

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اخبار ليبيا 24

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