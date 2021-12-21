«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 21 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6046 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1939 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0854 دينار، والليرة التركية 0.395 دينار، والدولار الكندي 3.5614 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2264 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2536 دينار، والدينار التونسي 1.5902 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.497 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021: