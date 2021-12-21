لتوفير اسطوانات الغاز.. مستودع “الهاني” يرفع طاقته الإنتاجية

نفذت إدارة مستودع “الهاني” التعليمات الصادرة عن رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، الخاصة برفع الطاقة الإنتاجية لسد حاجة المواطنين من اسطوانات غاز الطهي، والتي يزيد عليها الطلب في فصل الشتاء.

جاء ذلك من خلال تنظيم ورديات ليلية على دورات الغاز؛ بغرض تغطية حاجة الموطن، حيث يستمر العمل بنظام الورديات على مدار الـ 24 ساعة، على دورات الغاز، منذ أمس الاثنين.

وكشفت شركة البريقة أن هذه الجهود المستمرة أسفرت عن إنجاز كل الطلبيات الواردة .

وثمّنت الشركة جهود أفرادها في مختلف المرافق، وأكدت أنهم لا يدخرون وقتًا أو جهدًا لأجل الوطن و المواطن.

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