عبر صفحتها الرسمية .. الوطنية للنفط تتأسف لإغلاق الخام من حقول (الشرارة والفيل والوفاء والحمادة)

طرابلس 21 ديسمبر 2021 (وال) _ أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط منشور على صفحتها الرسمية “فيسبوك”، تتأسف فيه لإيقاف إنتاج حقول (الشرارة والفيل والوفاء و الحمادة).

وقالت المؤسسة في منشورها، “إنه تم إيقاف الخام من حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة)، وفقدان أكثر من 300 ألف برميل يوميا على يد أفراد من حرس المنشآت النفطية، نتيجته إهدار ثروات البلاد واستمرار إفقار الشعب الليبي”، على حسب قولها.

وتابعت: “تتأسف المؤسسة الوطنية للنفط على ما آلت إليه الأمور من قيام أفراد وجهات غير مختصة خارج إطار القانون، بإغلاق ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، في فصل جديد من مسلسل الإغلاقات التي تحدث كلّما تحسّنت أسعار النفط”.

‏‎وفي هذا الصدد، قال السيد مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، “لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات التي تسبب معاناة للمواطنين، ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة لتسييس قوت الليبيين لأغراض جهوية أو تحقيق مكاسب ومصالح أفراد، دون مراعاة لأبجديات العمل المهني، ولن نسمح لهؤلاء بلعب دور في قطاع النفط الوطني”.

وأضاف صنع الله: “لقد أضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكرِّرين في السوق النفطية مستحيلاً، وعليه فإننا مضطرين لإعلان (حالة القوة القاهرة)”.

هذا، وذكرت المؤسسة إن السيد صنع الله تواصل مع دوائر اتخاذ القرار في البلاد، لإحاطتهم بتبعات إيقاف الإنتاج من ضياع فرص بيعية وتكبد تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة، بل يمتد إلى فقدان كميات من غاز حقل الوفاء في مكمنه وهجرتها للدول المجاورة التي لديها اتصال مكمني، وهو ما يستحيل استرجاعه مما يؤثر في احتياطات البلاد الغازية في هذا المكمن لمجاورته للحدود الليبية الجزائرية.

وأشارت إلى أنهم “مضطرون خلال أيام إلى إيقاف مصفاة الزاوية، التي تغذي المنطقة الغربية حتى باطن الجبل بالمحروقات”.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت في وقت سابق أمس الإثنين، “توقف الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء وفقدان 2500 ميجاوات، وصعوبة توفير التيار الكهربائي، والمحطات المتأثرة هي الرويس والزاوية والخمس وجزء من محطة مصراتة، وسيصعب علينا توفير الطاقة”.

‏‎وأحاطت المؤسسة الوطنية للنفط عموم الشعب بهذا الأمر المؤسف، وأفادت بأنها ستقوم بإبلاغ النيابة العامة التي لن تسمح بالتأكيد لأي جهة غير مختصة “كائنا من كانت” أن تفرض أجنداتها، وهي على يقين أن مكتب النائب العام سيتخذ الإجراءات اللازمة من تحرٍّ وجمع للمعلومات والاستدلالات لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من هذا العمل المشين”.

‏‎وفي الختام، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قائلا “إنني لطالما تمسكت طيلة مسيرتي الوظيفية، بالصراحة والوضوح، وما يقوم به كل هؤلاء من عبث لن يثني عزمنا في قطاع النفط على المضي قدما في المساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ومعاودة الإنتاج والصادرات والنهوض بالقطاع من بين الركام واستعادة نشاطه ودوره الحيوي، وحسبنا الله في من آذى المواطن البسيط وساهم في هذه الإقفالات” (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال