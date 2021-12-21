اقتصاد

النيابة العامة تأمر بحبس القائم على إدارة شركة الدعم للخدمات النفطية إحتياطياً على ذمة التحقيق

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام مكتب النائب العام بإجراءات التحقيق في حادثة تخلي شركة الدعم السريع للخدمات النفطية عن خزان النفط الموسوم (سلوق ) قبالة السواحل الليبية بشكل عرض وسائل النقل البحرية لخطر الاصطدام به، وكذلك رفع من مستوى تلوث مياه البحر نتيجة إحتواء الخزان على كمية من النفط .

حيث اتخذت النيابة العامة جملة من الإجراءات الرامية إلى الحيلولة دون تلوث البيئة ، وعلى الأخص ، توجيه الجهات المعنية بإنفاذ تشريعات حماية البيئة بمباشرة إجراءات إزالة التلوث ؛ كما تولت استجواب القائم على إدارة شركة الدعم للخدمات النفطية وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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