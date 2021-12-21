النيابة العامة تأمر بحبس القائم على إدارة شركة الدعم للخدمات النفطية إحتياطياً على ذمة التحقيق

قام مكتب النائب العام بإجراءات التحقيق في حادثة تخلي شركة الدعم السريع للخدمات النفطية عن خزان النفط الموسوم (سلوق ) قبالة السواحل الليبية بشكل عرض وسائل النقل البحرية لخطر الاصطدام به، وكذلك رفع من مستوى تلوث مياه البحر نتيجة إحتواء الخزان على كمية من النفط .

حيث اتخذت النيابة العامة جملة من الإجراءات الرامية إلى الحيلولة دون تلوث البيئة ، وعلى الأخص ، توجيه الجهات المعنية بإنفاذ تشريعات حماية البيئة بمباشرة إجراءات إزالة التلوث ؛ كما تولت استجواب القائم على إدارة شركة الدعم للخدمات النفطية وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية