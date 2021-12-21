النيابة العامة تأمر بحبس عدد من موظفي مصرف شمال إفريقية – اسبيعة إحتياطياً على ذمة القضية لتعمدهم بالحاق الضرر بالمصلحة العامة والمال العام

باشر وكيل النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في الوقائع التي أشير إليها بمتن البلاغ المقدم من قبل مدير عام مصرف شمال إفريقيا في مواجهة مدير ونائب مدير المصرف – فرع اسبيعة ، أخصها واقعة اتخاذ السالف ذكرهما لسلوك أدى إلى تعطيل تنفيذ القرارات ذات الصلة بمنح الصلاحيات والاختصاصات الوظيفية .

حيث اسفرت التحقيقات على إثبات صحة الواقع المسند إلى السالف ذكرهما ؛ كما انتهت النيابة العامة إلى اتهامهما بارتكاب جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة لأجل تحقيق منافع شخصية، وكذلك تعمد الحاق الضرر بالمصلحة العامة والمال العام، وأمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية .

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