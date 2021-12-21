غرفة التجارة المصرية: ما لا يقل عن مليوني عامل مصري مطلوبون للعمل بليبيا

قال رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية المصرية “حمدي إمام”، إن ما لا يقل عن 2 مليون عامل مصري مطلوبون للعمل في ليبيا في أول 3 سنوات من عملية إعادة الإعمار.

وأكد “إمام” في مداخلة هاتفية على قناة “dmc المصرية” الاثنين، أتوقع “بروتوكولا” لتبادل العمالة بين مصر وليبيا، مبينا أن العمل جار حاليًا لتقنين سفر العمالة المصرية لإعادة إعمار ليبيا، مُشيرًا إلى أن مصر لن تسمح بسفر أي عامل مصري إلى ليبيا إلا بعد ضمان توفر حالة الأمن والأمان للمصريين.

وأوضح “إمام” أن طوال الشهور الماضية لم يسافر أحد للعمل في ليبيا؛ لأن بلاده لم تعطِ الضوء الأخضر لسفرها بعد.

يُذكر أن وزارة القوى العاملة ونظيرتها الليبية أكدتا، الأحد، أن منظومة الربط الإلكتروني تستهدف منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية.