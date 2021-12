أسعار النفط العالمية ترتفع بعد تراجع سابق

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 1% بعد أن كانت قد سجلت تراجعا في جلستي التداول السابقتين، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود بسبب أوميكرون.

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.8% إلى 72.09 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.05% إلى 69.33 دولار للبرميل، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “نوفوستي”.

وخلال جلستي التداول السابقتين، تراجعت أسعار النفط بما يقارب 4% وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود في ظل انتشار متحور أميكرون ما قد يؤدي إلى فرض قيود جديدة ويعيق الانتعاش الاقتصادي.

وتشهد بعض الدول، بما في ذلك في أوروبا، ارتفاع مستوى الإصابات وبدأت دول في تشديد إجراءات الحجر الصحي.

