“القطراني” يؤكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل جمعية المطالبة بحقوق مُلاك المحافظ الاستثمارية

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع عدد من أعضاء جمعية المطالبة بحقوق مُلاك المحافظ الاستثمارية.

حيث قام الحاضرون خلاله بشرح ظروفهم التي يعانون منها في ظل انقطاع عوائد المحافظ منذ عام 2013 ميلادية مؤكدين أنه ورغم مطالباتهم المتكررة بضرورة وضع الحلول لهم إلا أنهم لم يجدوا حتى الآن اذاناً صاغية تضع حداً لهذه المعاناة .

وطالبوا من النائب بضرورة الوقوف معهم ومساندتهم ودعمهم للوصول إلى تسوية مرضية لهم مع صندوق الإنماء خاصةً وأن العدد الكلي لأصحاب المحافظ الاستثمارية يبلغ 264 ألف محفظة على مستوى ليبيا.

كما أكد القطراني على ضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة وأنه سيبذل قصارى جهده ليتمتع كافة أصحاب المحافظ الاستثمارية بحقوقهم التي حُرموا منها على مدى تسعة سنوات.

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