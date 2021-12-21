قناة السويس توقّع عقداً بقيمة 2,6 مليار دولار

وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقداً لإنشاء مجمع العالمية للميثانول، بقيمة بلغت مليارين و600 مليون دولار.

وأوضحت المنطقة أن العقد سيُنفّذ على مرحلتيْن، الأولى ستنتهي في 2025 بتكلفة حوالي مليار و600 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية تصل إلى مليون طن من الميثانول، و400 ألف طن من الأمونيا سنويًا، أما الثانية؛ فتُقدّر تكلفتها بحوالي مليار دولار وتُنفّذ على ثلاث سنوات.

يُذكر أن إيرادات القناة الإجمالية بلغت ستة مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري، حتى منتصف ديسمبر الحالي، بأعلى إيرادات في تاريخ القناة.

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