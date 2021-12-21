هيئة الرقابة الإدارية طرابلس تعلن افتتاح البرنامج التدريبي لموظفيها بالأكاديمية الليبية للدراسات العُليا

افُتتح صباح الأحد الماضي 19 ديسمبر 2021 البرنامج التدريبي لتنمية الموارد البشرية لموظفي هيئة الرقابة الإدارية وانطلاق الدورة التدريبية الأولى للدبلوم الرقابي والقانوني بمقر أكاديمية الدراسات العليا بجنزور، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” ورئيس الأكاديمية الليبية “رمضان المدني”.

حيث يبلغ عدد المتدربين 250 عضواً من الهيئة وتكون الدورة لمدة 3 أشهر يتحصل المتدرب في نهايتها على الدبلوم المهني في الرقابة الإدارية والقانونية، مع إتاحة الأكاديمية ل12 مقعداً لدراسة الماجستير و10 مقاعد أُخرى للدكتوراه.

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