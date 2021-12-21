الخطوط الجوية الأفريقية تبحث مع الشركة الليبية للمناولة سُبل حلحلة المشاكل التي تواجههم

اجتمع المدير العام لشركة الخطوط الجوية الأفريقية اليوم الثلاثاء مع مدير عام الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية ومدراء الإدارات والمكاتب من كلا الشركتين ، حيث استعرض الحضور المختنقات التي تواجه شركة الخطوط الأفريقية جراء تردي الخدمات الأرضية بالمطارات الليبية، وشكوي المسافرين جراء التأخير المتكرر الذي افقد الشركة ثقة المسافرين والذي ادى إلى خسائر كبيرة للخطوط الأفريقية .

حيث تثبت كل التقارير المقدمة طرف مسؤولي الخدمات الأرضية للخطوط الأفريقية بأن جُل مسبباتها تعود لسوء تقديم الخدمة.

وناقش الحضور أيضاً الوسائل المتنوعة الكفيلة بحلحلة المشاكل العالقة بكافة السبل وضرورة أن تتقيد الشركة مقدمة الخدمة ببنود ومواد العقد المبرم معها .

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