“القطراني” يبحث مع القنصل المصري أوضاع الجالية المصرية في المنطقة الشرقية

عقد النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع القنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد الهمشيري.

حيث دار النقاش حول عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على توطيد أواصرها الممتدة على مدى التاريخ.

وبحث الاجتماع أيضاً أوضاع الجالية المصرية في المنطقة الشرقية وسُبل حل كافة العراقيل التي قد تواجهها ، كما تم كذلك بحث سير العمل القنصلي المصري بمختلف مدن ومناطق البلاد وعلى رأسها مدينة بنغازي.

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