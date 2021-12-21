مكتب النائب العام يُباشر التحقيق في حادثة تخلي شركة الدعم السريع للخدمات النفطية عن خزان النفط الموسوم (سلوق ) قُبالة السواحل الليبية

طرابلس 21 ديسمبر 2021 (وال)- باشر مكتب النائب العام في إجراءات التحقيق في حادثة تخلي شركة الدعم السريع للخدمات النفطية؛ عن خزان النفط الموسوم (سلوق ) قُبالة السواحل الليبية بشكل عرض وسائل النقل البحرية لخطر الاصطدام به، ورفع من مستوى تلوث مياه البحر نتيجة احتواء الخزان على كمية من النفط.

وقال مكتب النائب العام – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – إن “النيابة العامة اتخذت جملة من الإجراءات الرامية إلى الحيلولة دون تلوث البيئة، وعلى الأخص؛ توجيه الجهات المعنية بإنفاذ تشريعات حماية البيئة بمباشرة إجراءات إزالة التلوث، كما تولت استجواب القائم على إدارة شركة الدعم للخدمات النفطية وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق”.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن الخطوة هي في إطار اختصاص النيابة العامة؛ بتحقيق الأفعّال التي من شأنها تعريض السلامة العامة للخطر؛ وتلك التي تُشكل خرقًا للتشريعات التي تُحيط البيئة بالحماية. (وال) ف م/ ر ت

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