ديوان المحاسبة طرابلس يقوم بإطلاق منصة “ديواني” للخدمة الذاتية للموظفين

قام مكتب تقنية المعلومات بديوان المحاسبة طرابلس اليوم الثلاثاء، بإطلاق منصة “ديواني” للخدمة الذاتية للموظفين، بحضور رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة “علاء الدين منصور المسلاتي” ، حيث تهدف خدمة منصة “ديواني” إلى التواصل السريع بين الموظف وإدارات الديوان، وكذلك تسهيل خدمات الموظفين، بالإضافة إلى اطلاعه على ما يصدر عن الديوان من أخبار وتعميمات وتقارير ولوائح.

كما تأتي هذه الخدمة الجديدة وغيرها من الخدمات الرقمية في إطار التحول الرقمي للديوان سواء الخدمات الرقمية المتعلقة بمراجعة قطاعات الدولة، أو الخدمات الرقمية المتعلقة بعمل الديوان الداخلي.

ويشار إلى أن المرحلة الثانية من خطة التحول الرقمي تهدف إلى تحويل المنصة لأداة تفاعلية تخدم أعضاء الديوان في ممارسة مهامهم الرقابية عبر الاتصال بقواعد البيانات بالجهات الخاضعة للرقابة.

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