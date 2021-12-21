عقب توتر أمني في العاصمة.. الدولار يواصل الصعود أمام الدينار

ارتفعت لليوم الثاني على التوالي قيمة العملات الأجنبية أمام الدينار في تداولات السوق السوداء بمدينتيْ طرابلس وزليتن عقب توتر أمني عاشته مناطق متفرقة من العاصمة.

وتم تداول الدولار عند الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء، بــ 5,06 دنانير مسجلاً ارتفاعا قدره أربعة قروش بالمقارنة مع إغلاق أمس، فيما بلغت قيمة العملة الأميركية على صعيد الحوالات الخارجية بــ 5,05 دنانير.

وتداول التجار العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو “في سوق المشير في طرابلس بـ 5,60 دنانير لتسجل بذلك ارتفاع قدره خمسة قروش.

فيما بلغت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي 1,75 دينارًا فيما استقرت الليرة التركية عند 30 قرشًا.

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