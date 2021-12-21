اقتصاد

عقب توتر أمني في العاصمة.. الدولار يواصل الصعود أمام الدينار

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت لليوم الثاني على التوالي قيمة العملات الأجنبية أمام الدينار في تداولات السوق السوداء بمدينتيْ طرابلس وزليتن عقب توتر أمني عاشته مناطق متفرقة من العاصمة.

وتم تداول الدولار عند الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء، بــ 5,06 دنانير مسجلاً ارتفاعا قدره أربعة قروش بالمقارنة مع إغلاق أمس، فيما بلغت قيمة العملة الأميركية على صعيد الحوالات الخارجية بــ 5,05 دنانير.

وتداول التجار العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو “في سوق المشير في طرابلس بـ 5,60 دنانير لتسجل بذلك ارتفاع قدره خمسة قروش.

فيما بلغت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي 1,75 دينارًا فيما استقرت الليرة التركية عند 30 قرشًا.

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قناة 218 الليبية

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