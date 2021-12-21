البلدي طبرق يبحث مع المؤسسة الوطنية للنفط وضع المعهد العالي للنفط بالمدينة

طبرق 21 ديسمبر 2021 (وال)- بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع اللجنة المشكلة من المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس؛ وضع المعهد العالي للنفط بالمدينة، وإعادة تفعيله عن طريق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

هذا وقد سلم بوالخطابية اللجنة المشكلة من المؤسسة الوطنية للنفط، كل ما يتعلق بمبنى المعهد العالي للنفط من خرائط وصور جوية وما يحويه المعهد من عوائق ومباني .

وبدورها؛ قامت اللجنة المشكلة من المؤسسة الوطنية للنفط، بزيارة ميدانية رفقة عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق هاشم امصادف، إلى جانب عدد من مهندسي مكتب المشروعات بالبلدية.

وتأتي هذه الخطوة بعد الاجتماع الذي عقد في الثالث من شهر نوفمبر الماضي، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مع رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله، بحضور عميد البلدية، ووكيل ديوان البلدية، ومدير مكتب المشروعات. (وال) أ س/ ر ت

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