وزير المواصلات يبحث مع سفيرة المملكة المتحدة استئناف عودة الشركات البريطانية للعمل في ليبيا

اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” اليوم الثلاثاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولين هورندال”، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري “وسام الإدريسي” ووكيل الديوان لشؤون النقل البحري “خالد السويسي” ومدير مكتب التعاون الفني “عادل بخيت” .

تناول الاجتماع مناقشة حول استئناف عودة الشركات البريطانية للعمل في ليبيا، وأيضا المساعدة على تدريب طلبة الطيران المدني، وكذلك دعم الانتخابات وتشجيع عودة حركة الطيران بالمساهمة في رفع الحظر المفروض على الطائرات الليبية من دخول الفضاء الاوروبي وتشجيع تسيير خطوط بحرية .

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