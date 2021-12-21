مركز المعلومات والتوثيق بالداخلية يقوم بتوقيع اتفاقية تفاهم مع الهيئة العامة للمعلومات

تم اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية تفاهم بين مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية عقيد “البهلول شنانة” ورئيس الهيئة العامة للمعلومات “عبدالباسط الباعور”، وبحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون عميد “صلاح الدين بن سليمان” وأعضاء من المركز والهيئة.

كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تبادل المعلومات وإقامة المشاريع المشتركة، وكذلك تبادل الخبرات في مجال تقنية المعلومات بين المركز والهيئة بما يخدم الصالح العامة.

ومن جهته أكد عقيد “البهلول شنانة” على أن توقيع الاتفاقية يأتي كخطوة جيدة تصب في مصلحة وزارة الداخلية والهيئة من خلال الدعم الفني والتقني المتبادل، وكذلك التكاملية بين قطاعات الدولة للنهوض بالخدمات التقنية والإلكترونية الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة وتخفيف الأعباء عليهم.

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