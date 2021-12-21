مصلحة المطارات تجتمع مع شركة ستودي للإستشارات الهندسية والاستثمار

عُقد اجتماع افتراضي عبر شبكة الانترنت ضم مساعد رئيس مصلحة المطارات “محمد فساطوي” ومدير إدارة الإنشاءات المكلف ومدير مكتب التعاون وبعض رؤساء الأقسام الفنية بالمصلحة مع مختصين من شركة ستودي (Studi) التونسية.

وذلك للتعريف بنشاطاتها والخدمات التي يمكن أن تقدمها لمصلحة المطارات باعتبارها شركة متخصصة وذات خبرة في مجال إعداد التصاميم والمخططات العامة وخدمات الاستشارات، وكذلك الإشراف على تنفيذ المشاريع وإدارتها وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية من المشاريع الاستثمارية وتجهيز ومراجعة كراسات ومستندات العطاءات.

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