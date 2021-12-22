خاص: ابوسريويل يصرح لصدى حيال مؤتمر الأفريقي نحو التحول إلى الاقتصاد الحر والاقتصاد الرقمي

صرح رئيس المؤتمر الأفريقي نحو التحول إلى الاقتصاد الحر والاقتصاد الرقمي “ياسين ابوسريويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بمناسبة الإعلان الرسمي عن المؤتمر والذي يرعاه كل من مجلس التخطيط الوطني بدولة ليبيا والاتحاد العام للتجارة والصناعة بدولة تونس، بمشاركة دولية وأفريقيا واسعة وذلك في الفترة من 1-2 مارس 2022 بالعاصمة تونس.

وأضاف بالقول: أن المؤتمر يهدف إلى تزوّيد البلدان العربية والإفريقية بأدلة واجراءات تسترشد بها لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وكذلك تعزيز الوعي بمفهومي الاقتصاد الحر والاقتصاد الرقمي، كما يهدف المؤتمر كذلك إلى مساعدة صانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة في أفريقيا في تحديد المجالات ذات الأولوية في مجالي الاقتصاد الحر والرقمي، والتوجه نحو خطط عمل رقمية على المستوى الإفريقي، وذلك لتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الحر والرقمي، والذي بدوره يساعد على معالجة العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وتوطيد علاقات التعاون المشترك والمستدام في مجالات الاستثمار في الاقتصاد الحر والرقمي .

وتابع بالقول: أن المؤتمر سيناقش مواضيع تخص البيئة التشريعية والتنظيمية للاقتصاد الحر والرقمي في أفريقيا ، ودور المصارف في دعم برامج ومشروعات الاقتصاد الحر والاقتصاد الرقمي، والتجارة والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الحر والاقتصاد الرقمي على المجتمعات.

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