«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 22 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6054 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1922 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1045 دينار، والليرة التركية 0.3643 دينار، والدولار الكندي 3.5671 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2266 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2539 دينار، والدينار التونسي 1.5853 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4966 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021: