“عون” يؤكد على ضرورة إيجاد حلول لمطالب الأجهزة التي تقوم بحماية وتأمين الحقول والمواقع النفطية

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اجتماعاً، مع عميد المجلس البلدي الرجبان رفقة عضوين آخرين بالمجلس البلدي للمدينة .

تناول الاجتماع مناقشة عدة مواضيع ومن أبرزها دعم الوزراة للبلدية من خلال برامج التنمية المستدامة، وذلك بسبب معاناة المنطقة من تدني الخدمات الأساسية المتمثلة في نقص مياه الشرب وتجهيز المركز الصحي الرجبان والمدراس، كما تمت مناقشة موضوع خريجي التخصصات النفطية الباحثين عن عمل وكيفية إيجاد الحلول لهم .

حيث ناقش المجتمعون الأضرار الناجمة عن إغلاق خطوط النفط والغاز وتأثيرها على الاقتصاد الوطني حيث تعتبر المصدر الوحيد لدخل البلاد .

ومن جهته أكد “عون” على ضرورة إيجاد حلول لمطالب الأجهزة التي تقوم بحماية وتأمين الحقول والمواقع النفطية حتى تستطيع القيام بواجبها على أكمل وجه .

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