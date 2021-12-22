“الشنطي” يطالب الحكومة بضرورة التدخل العاجل لتوفير الكتاب المدرسي

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي مراسلة إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك إلحاقاً لكتابه السابق رقم (6699) المؤرخ في 15 سبتمبر 2021 .

كما نصت الرسالة على المطالبة بضرورة التدخل العاجل لتوفير الكتاب المدرسي ، والإيعاز لوزارتي التخطيط والتربية والتعليم كل فيما يخصه بإحالة التفويض المصلحي الخاص بتوفير الكتاب المدرسي مستقبلا إلى مركز المناهج التربوية، وتشكيل لجنة عطاءات بالمركز حتى يتسنى له البدء في إجراءات توريده قبل بداية العام بوقت كاف .

وكذلك موافاة الهيئة بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوع واحد.

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