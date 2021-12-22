المجلس التسييري لبلدية بنغازي يبحث مستجدات مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط بالبلدية

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر بوجواري” بمقر ديوان البلدية اجتماعاً مع الفريق المُكلف من المؤسسة الوطنية للنفط بمُتابعة إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز بمدينة بنغازي ، حيث استعرض الفريق سير مراحل المشروع.
وأكد الفريق الفني بأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع المُتمثلة في الأعمال الهندسية الأولية (FEED ) وكذلك الانتهاء من إعداد مُستندات العطاء بالكامل والمتضمنة تفاصيل مجال العمل والشُروط العامة .
كما أفاد الفريق الفني بجهازية طرح العطاء على الشركات العالمية ، التي تم تأهيلها مُسبقاً وفي انتظار توفير التمويل أو إعطاء الإذن بطرح العطاء بشكل استثنائي بالتوازي مع إنهاء إجراءات توفير التمويل المالي للمشروع .
هذا وأبدى “بوجواري” استعداده لدعم المشروع والمُساهمة في التغلب على المُعوقات والمشاكل التي تواجهه إلى أن يكون هذا المُجمع الإداري الضخم حقيقة واقعة على أرض بنغازي.
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