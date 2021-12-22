مجلس النواب الليبي يشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي بالعاصمة الأردنية عمان

قام أعضاء مجلس النواب بمشاركة الأعضاء بالبرلمان العربي في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي بالعاصمة الأردنية عمان ، وذلك في إطار التحضير للجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي .

حيث شارك عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وتم خلاله عرض مذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات التحضير لعقد المنتدى العربي حول ” متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ” والذي يهدف إلى الدعوة لإيجاد حلول وخارطة طريق لتشجيع التبادل التجاري العربي والارتقاء بأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتمهيد للوصول إلى اتحاد جمركي عربي.

كما استعرض الاجتماع أيضا مذكرة إعداد قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مناقشة محاور تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية للعام 2021.م والذي تضمن عدة محاور منها التطورات الاقتصادية العربية في ضوء خطط التعافي من جائحة كورونا والتغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاديات العربية ، التجارة البينية التحديات والفرص .

الجدير بالذكر أن الجلسة العامة للبرلمان العربي ستعقد يوم غدٍ الخميس بمقر مجلس النواب الأردني .

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