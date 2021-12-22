“الشباب” تقوم بتنظيم فعاليات المنتدى الاقتصادي للشباب لأول مرة على المستوى الوطني

قامت وزارة الشباب اليوم الأربعاء بتنظيم فعاليات المنتدى الاقتصادي للشباب تحت شعار عودة الحياة، وبحضور وزير الشباب “فتح الله الزني” ووزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” ، ووزير الإسكان والتعمير ” أبوبكر الغاوي”، ووكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة “أحمد الكاتب” ، ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى “محمد حموده” ، ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الليبية، وعدد من الشخصيات على المستوى الوطني، وبمشاركة 100 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

وأكد “الزني” خلال كلمته بأن هذا المنتدى يأتي استجابةً لتطلعات وآمال الشباب، وتوافقاً مع مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية الموجهة للشباب ضمن خطة عودة الحياة، وأنه لابد من إشراك الشباب كشريك أساسي في صنع القرار وأن يكونوا معولاً لبناء الوطن عبر اقتصاد وطني يستوعب تطلعاتهم.

هذا وتستمر فعاليات المنتدى خلال يومي الأربعاء والخميس 22-23 ديسمبر 2021 عبر حلقات نقاش حول حاضنات الأعمال والتمويل وبيئة العمل وعدد من القضايا الاقتصادية للشباب.

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