المركزي يحذر من تطبيقات

أخبار ليبيا 24 – خبر

حذَّر مصرف ليبيا المركزي، المواطنين من تطبيقات المعاملات البنكية الإلكترونية المنسوبة له في عدد من الإعلانات المنتشرة حاليًا.

وقال المصرف المركزي، في بيان اليوم، إنه لاحظ ظهور إعلانات بشأن تطبيقات لمعاملات إلكترونية عبر الهاتف أو الإنترنت منسوبة للمصرف .. تتيح إمكانية التعرف على البيانات المصرفية للزبائن.

وشدَّد المصرف، على عدم وجود أي تطبيق رسمي بهذا الخصوص .. محذرًا من أن مثل هذه الإعلانات قد يكون الغرض منها سرقة معلومات شخصية للزبائن.

وتابع البيان، أن «أي منتج مصرفي إلكتروني، سيعلن عنه عبر الموقع والصفحات الرسمية للمصرف المركزي».

وقال مصرف ليبيا المركزي، في ديسمبر العام الماضي، إن قرار وزير الداخلية، فتحي باشاغا، القاضي بإدراج محافظه، الصديق الكبير .. ضمن قائمة الممنوعين من السفر، جاء بإجراءات تعسفية خارجية عن القانون وبتجاوز لسلطات وظيفته وبالمخالفة كتاب المجلس الأعلى للقضاء.

وأدان مصرف ليبيا المركزي، قرار باشاغا، واصفا القرار بالتعسفي والمخالف للقانون، مشيرا إلى محافظ المصرف الصديق الكبير كان في مهمة رسمية.

واعتبر المصرف القرار بأنه سلوك خارج عن القانون ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية.

وأكد المصرف في ختام بيانه، على أنه لن يتوانى عن استخدام حقه القانوني في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان هذه المؤسسة والعاملين بها.