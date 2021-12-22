جهاز حرس المنشآت النفطية: الحقول لا تزال مقفلة والمفاوضات لم تتوصل لحل

أكد المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية الأربعاء، استمرار إغلاق الحقول من قبل مجموعة تابعة لحرس المنشآت.

وأفاد المكتب في تصريح لـ #الرائد، بأن إدارة الجهاز تواصلت مع المجموعة للتفاوض، وطالبتهم بإعادة فتحها، ولكن لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن.

وأضاف المكتب، إن إغلاق الحقول تسبب في توقف إنتاجها؛ بسبب ارتباطها مع بعضها، مؤكداً تواصل رئاسة الجهاز مع وزارة الدفاع، ومناقشتهم حلول هذه المشكلة، وكيفية معالجتها.

يذكر بأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أعلن قبل يومين فقدان أكثر من 300 ألف برميل يوميا جراء إغلاق 4 حقول نفطية، أي نحو ثلث الإنتاج الوطني اليومي.