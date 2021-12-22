“صنع الله” يجتمع مع وفداً من أعيان وشيوخ محلة تندميره ببلدية كاباو

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الاربعاء، مع وفداً من أعيان وشيوخ محلة تندميره ببلدية كاباو.

حيث أشاد حكماء وأعيان” تندميره” بالمواقف الوطنية لرئيس مجلس الإدارة وغيرته على مصلحة البلد وهو ما يتشرف به كل مواطن ليبي حر مبلغين تحيات أهالي ومنطقة تندميره خاصة موجهين له الدعوة لزيارة المنطقة للاطلاع على أوضاعها، وكذلك مدى إمكانية دعم أهالي المحلة في احتياجاتها المتمثلة بتزويدها بسيارات لنقل المياه وصيانة بعض المرافق الخدمية للمحلة ومدراس وسيارة الاسعاف .

وأضاف “صنع الله” بأن المؤسسة الوطنية لن تدخر جهداً في تقديم المساعدة للجميع، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية وبرامج التنمية المستدامة لتذليل الصعاب ولحل المختنقات بمختلف المناطق الليبية، رغم التحديات الظروف الصعبة التي تواجهها المؤسسة الوطنية للنفط من شح في الميزانيات وقلة الدعم المادي .

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