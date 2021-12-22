جهاز حرس المنشآت النفطية يحّذر المعتصمين بسرعة فك الحصار على الحقول وفتح الصمامات دون أي شروط

طرابلس 22 ديسمبر 2021 (وال)- وجّه جهاز حرس المنشآت النفطية إنذارًا شديدًا للمجموعة التي أقفلت حقل الوفاء، وصمام خط الغاز بسرعة فك الحصار دون أي اشتراطات.

واعتبر الجهاز – في بيان أصدره اليوم – إن هذا العمل إساءة للدولة وليس للجهاز على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة لا تُمثل إلا نفسها، كما سيتم تقديمهم للجهات القضائية لمحاسبتهم على جرمهم المرتكب، والذي يتنافى مع اختصاصات الجهاز المتمثلة في الحماسة والحراسة والتأمين.

وأوضح البيان أن هذه الإغلاقات يترتب عنها زيادة المعاناة على كاهن المواطن الليبي والدولة الليبية، مشيرًا إلى أن خطوط الغاز تسير انسيابيًا؛ وهي تغدي في المرافق الحيوية للدولة المتمثلة في الكهرباء و إمدادات الغاز.

ودعا الجهاز جميع الجهات الخدمية ذات العلاقة لعدم الانجرار وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي من جراء هذا الموقف، مؤكدًا أنه سيتم إحالة المخالفين للجهات القضائية على أفعالهم المرتكبة.

وجدّد البيان تأكيد جهاز حرس المنشآت النفطية؛ بأن المطالبة بالحقوق المشروعة تأتي وفق القانون وليس خارجه.

كما أضاف بأنه قد تم التواصل مع الوجهاء والأعيان بالمناطق لحلحلة ذلك، والتنبيه على عودة الإنتاج وفك الاعتصامات كونها غير مشروعة عسكريًا.

وكان جهاز حرس المنشآت النفطية؛ قد أصدر بيانًا الإثنين الماضي، أدان فيه وبشدة ما قامت به مجموعة من الأفراد التابعين له بإقفال حقل الوفاء – و حقل CN8 – وصمام خط الغاز، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن هذا الإجراء سيُؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة الليبية، ناهيك على إنه يُرهق كاهل المواطن في حياته اليومية. (وال)

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