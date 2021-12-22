رسو ناقلة على رصيف ميناء الحريقة لشحن مليون برميل نفطي إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست مساء يوم الأربعاء الناقلة النفطية (فراتيرتي) على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط، وذلك لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وقال مصدر مسؤول بالميناء، لأخبار ليبيا24، إن إنتاج المُستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير بلغ 176 ألف برميل. وذلك عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة. وهذا أقل من المعدل الطبيعي الذي يتجاوز 200 ألف برميل يومي.

وعزا المصدر، الانخفاض في الإنتاج إلى وجود مشاكل بالكهرباء في المجمعات التابعة الحقول النفطية.