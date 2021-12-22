المؤسسة الوطنية للنفط تبحث إمكانية دعم مشتشفى ” علي عمر عسكر “

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء، مع مدير عام مستشفى علي عمر عسكر للمخ والأعصاب “خالد عثمان” .

تناول الاجتماع مناقشة إمكانية مساهمة المؤسسة في توفير بعض الاحتياجات الأساسية من مستلزمات و معدات طبية، وكذلك تنفيذ بعض الأعمال المشاريع الخدمية التي تساهم في دعم المستشفى بهدف استمرار وتحسين الخدمات الصحية التي تقدمها، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

كما أكد “صنع الله” على أن المؤسسة ستعمل عبر إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة على تقديم المساهمة الممكنة وتوفير الاحتياجات الأساسية وفق الإمكانيات المتاحة لها.

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