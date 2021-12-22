المؤسسة الوطنية للنفط تبحث إمكانية دعم مشتشفى ” علي عمر عسكر “

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء، مع مدير عام مستشفى علي عمر عسكر للمخ والأعصاب “خالد عثمان” .
تناول الاجتماع مناقشة إمكانية مساهمة المؤسسة في توفير بعض الاحتياجات الأساسية من مستلزمات و معدات طبية، وكذلك تنفيذ بعض الأعمال المشاريع الخدمية التي تساهم في دعم المستشفى بهدف استمرار وتحسين الخدمات الصحية التي تقدمها، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.
كما أكد “صنع الله” على أن المؤسسة ستعمل عبر إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة على تقديم المساهمة الممكنة وتوفير الاحتياجات الأساسية وفق الإمكانيات المتاحة لها.
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